WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Inviati diplomatici stranieri assistono a un’esibizione di un cane robot in una mostra immersiva a Wuhan, nella provincia centrale cinese dell’Hubei, il 24 giugno 2026. Quasi 40 inviati provenienti da 27 Paesi e organizzazioni internazionali hanno visitato questa settimana l’Hubei per conoscere come l’intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie stanno rimodellando uno dei poli dell’innovazione in più rapida crescita della Cina. La delegazione comprendeva ambasciatori, diplomatici di alto livello ed esperti di think tank provenienti da Paesi come Turkmenistan, Comore, Bulgaria, Argentina, Gran Bretagna e Spagna.

-Foto Xinhua-

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