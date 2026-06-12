SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori interagiscono con un robot durante la 12esima edizione della China (Shanghai) International Technology Fair (CSITF) a Shanghai, nella Cina orientale, l’11 giugno 2026. L’evento, in programma dall’11 al 13 giugno, ha preso il via ieri presso il Centro congressi ed esposizioni per le fiere mondiali di Shanghai. La fiera copre un’area espositiva di circa 38.000 metri quadrati e presenta risultati tecnologici innovativi in settori tra cui intelligenza artificiale, carburanti verdi, stoccaggio dell’energia e trasporti, applicazioni per la casa intelligente e assistenza agli anziani.

-Foto Xinhua-

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