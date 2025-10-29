Cina: iniziato il periodo di fioritura degli osmanti ad Hangzhou (1)

HANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto scattata il 29 ottobre 2025 mostra un’immagine dei fiori di osmanto in un tempio nell’area panoramica del Lago dell’Ovest, ad Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Recentemente, ad Hangzhou gli osmanti sono entrati nel periodo di fioritura. Secondo le autorità locali, in città sono piantati oltre 5 milioni di alberi di osmanto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
