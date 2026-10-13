Cina: iniziata a Shanghai la 26esima China International Industry Fair (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano la 26esima edizione della China International Industry Fair (CIIF) a Shanghai, nella Cina orientale, il 12 ottobre 2026. La fiera, a tema “Economia intelligente, manifattura smart senza limiti”, ha preso il via qui ieri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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