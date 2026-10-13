IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Egitto è stato riconfermato all’unanimità, per il secondo mandato consecutivo, alla presidenza dell’Ufficio esecutivo del Consiglio ministeriale arabo per l’elettricità. L’Algeria è stata scelta come vicepresidente.

Secondo quanto reso noto dal ministero egiziano dell’Elettricità e delle Energie rinnovabili, la decisione è stata adottata durante la 16esima sessione del Consiglio, svoltasi a Riad, in Arabia Saudita, con la partecipazione di ministri, delegazioni e rappresentanti dei Paesi arabi, esperti e istituzioni finanziarie internazionali. Il ministro egiziano Mahmoud Esmat ha ribadito l’impegno a collaborare con i Paesi arabi per attuare l’accordo sul mercato elettrico arabo comune e realizzare un sistema integrato di interconnessione elettrica regionale.

– foto di repertorio IPA Agency –

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