ROMA (ITALPRESS) – Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Kharkiv, uccidendo almeno una persona e ferendone altre undici, incluso un soccorritore. E’ quanto riferiscono i media locali dell’Ucraina. Sull’altro fronte oltre 400 droni sono stati lanciati la scorsa notte contro la regione di Mosca. La difesa aerea ne ha neutralizzato la maggior parte a grande distanza, ha riferito il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, su Telegram, precisando che 65 droni sono stati abbattuti mentre si stavano avvicando alla capitale russa.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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