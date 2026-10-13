L’Idf annuncia l’uccisione di cinque terroristi nella Striscia di Gaza

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha annunciato che cinque terroristi sono rimasti uccisi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza negli ultimi giorni. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che un attacco sferrato domenica a Khan Yunis, nel sud di Gaza, ha ucciso tre membri della Jihad islamica palestinese mentre si riunivano per pianificare attacchi contro i militari.

I militari li hanno identificati come Muhammad Abu Hajjaj (addetto al settore ingegneristico), Yousef Abu Razak (vice comandante di squadra) e Abdelhamid Jadallah (addetto al lancio di razzi).

Un altro attacco, avvenuto ieri sempre nel sud di Gaza, ha ucciso Salah a-Din Iyad Abd al-Hamid e Izz a-Din Iyad Diab Barhoum, entrambi membri della forza Nukhba, l’unità d’élite di Hamas.

Secondo le Idf, i cinque stavano promuovendo attacchi contro truppe e civili e tentando di ripristinare le capacità operative dei due gruppi terroristici, “in sistematica violazione del cessate il fuoco”.

CISGIORDANIA: IDF “ARRESTATI QUATTRO TERRORISTI, PIANIFICANO ATTACCO”

Le Forze di difesa israeliane (Idf), sulla base di informazioni di intelligence dello Shin Bet, hanno condotto questa settimana due operazioni di arresto nei villaggi di Qabatiya e Arraba, nel nord della Cisgiordania. Nel corso delle operazioni “sono stati arrestati quattro terroristi appartenenti all’organizzazione terroristica Jihad Islamica, che stavano pianificando un attacco” nel nord della Cisgiordania. In un’operazione distinta condotta questa settimana nei pressi di Beit Rima, le forze speciali Duvdevan hanno arrestato un ricercato coinvolto nel traffico di armi. I fermati sono stati trasferiti alle forze di sicurezza per ulteriori interrogatori.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).