Marocco, inaugurato a Fez il Museo della cultura ebraica alla presenza dell’ambasciatore Salzano

FEZ (MAROCCO) (ITALPRESS) – Si è svolta a Fez l’inaugurazione del Museo della cultura ebraica marocchina, realizzato nel cuore dello storico Mellah su iniziativa di Re Mohammed VI. Lo riportano i media marocchini. Tra i presenti anche l’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, che ha partecipato alla cerimonia insieme al Ministro degli Habous e degli Affari islamici, Ahmed Toufia, e di Serge Berdugo, presidente della Fondazione del Patrimonio Culturale Ebraico-Marocchino. Il museo ripercorre oltre 2.500 anni di presenza ebraica in Marocco, una storia parte integrante dell’identità del Paese. Il contributo della componente ebraica all’identità nazionale è riconosciuto anche nel preambolo della Costituzione del 2011.

“L’inaugurazione – ha evidenziato Salzano con un messaggio sui social – ha un significato che va oltre la dimensione culturale. Testimonia l’impegno della monarchia marocchina nella tutela e nella valorizzazione delle diverse componenti religiose e culturali del Regno, considerate una ricchezza comune da preservare e trasmettere alle nuove generazioni”.

– foto di repertorio Ambasciata d’Italia a Rabat –

(ITALPRESS).