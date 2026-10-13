Aereo registrato a Malta lancia segnale di emergenza mentre sorvola la Croazia, atterrato a Norimberga

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un aereo della compagnia Corendon Airlines, registrato a Malta, ha lanciato oggi un segnale di emergenza mentre sorvolava la Croazia. Successivamente il velivolo è stato fatto atterrare a Norimberga, in Germania. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti maltese, Chris Bonett, secondo il quale l’aereo ha proseguito lungo la rotta prevista ed è atterrato in sicurezza a Norimberga alle 10.16 circa. “Dalle indagini condotte sembra che il segnale sia stato trasmesso a causa di un malfunzionamento del sistema di comunicazione radio”, ha affermato Bonett. Il Boeing 737 era impegnato in un volo di linea dall’isola greca di Corfù a Norimberga, in Germania, quando è stato trasmesso il segnale. Il ministro maltese ha aggiunto che né i passeggeri né i membri dell’equipaggio sono mai stati in pericolo. Secondo quanto riportato dai media internazionali, l’episodio si è verificato mentre, in mattinata, erano emerse preoccupazioni per un possibile avvistamento di un drone nei pressi dell’aeroporto di Norimberga.

Tre piloti avrebbero riferito, indipendentemente l’uno dall’altro, di aver avvistato un oggetto, che poteva somigliare a un drone, durante le operazioni di decollo o atterraggio nello scalo. Le autorità aeroportuali, la polizia di frontiera e il servizio tedesco di controllo del traffico aereo hanno avviato immediatamente le ricerche, con il supporto di un elicottero della polizia. Tuttavia, non è stato individuato alcun drone. I media croati hanno infine riferito che un caccia Rafale croato ha intercettato l’aereo delle Corendon Airlines, dal momento del lancio della segnalazione, e lo ha scortato fuori dallo spazio aereo croato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).