Iran, governo pronto a tutti gli scenari di guerra

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – La portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, ha dichiarato oggi che l’esecutivo è preparato “a tutti gli scenari” di conflitto, compreso il blocco dei voli aerei o delle linee ferroviarie. “Non posso rivelare le misure che stiamo adottando perché siamo in stato di guerra”, ha detto durante una conferenza stampa, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana ISNA. Mohajerani ha sottolineato che alcune notizie circolanti “non vanno oltre il livello di voci e speculazioni”, ma ha ribadito che “è naturale che il governo si sia preparato ai scenari più difficili”. Ha aggiunto di non poter divulgare i dettagli delle azioni intraprese “perché il Paese è in stato di guerra e alcune informazioni non devono essere condivise”.

Sull’eventualità di rimpasti ministeriali, la portavoce ha escluso qualsiasi decisione imminente. “Nelle condizioni difficili che l’Iran sta attraversando in questi giorni, cambiare i membri del governo non risolverebbe alcun problema”, ha affermato, precisando che il presidente Massoud Pezeshkian “non ha attualmente preso alcuna decisione in merito”. Le dichiarazioni arrivano mentre Teheran intensifica le sue minacce. Ieri il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Mohsen Rezaei, ha avvertito che in caso di ripresa di combattimenti intensi l’Iran potrebbe colpire cavi e centri dati nella regione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).