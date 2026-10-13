Egitto, lanciata la terza fase della campagna contro l’estrazione illegale di oro nel deserto orientale

IL CAIRO (ITALPRESS) – L‘esercito egiziano ha avviato la terza fase della campagna contro l’estrazione illegale di oro nel deserto orientale, con l’obiettivo di tutelare le risorse nazionali e rafforzare il controllo delle aree di confine. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, il portavoce militare egiziano ha annunciato che le forze dell’esercito e della polizia proseguono le operazioni, anche attraverso la diffusione di volantini di avvertimento rivolti ai responsabili delle attività illegali, per contrastare il fenomeno dell’estrazione abusiva e proteggere le ricchezze del Paese.

Il portavoce ha inoltre ribadito la solidità dei legami storici e politici tra Egitto e Sudan, invitando i cittadini dei due Paesi a fare riferimento alle fonti ufficiali e a non dare credito a notizie fuorvianti volte a destabilizzare la regione e compromettere i rapporti bilaterali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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