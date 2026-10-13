Israele, rientrato allarme bomba su un volo Delta atterrato a Tel Aviv

IPA49664414 - A general view of a Delta airplane flying above the stadium during the Women's International match at Allianz Stadium, Twickenham, London. Picture date: Saturday September 14, 2024.

ROMA (ITALPRESS) – L’Autorità aeroportuale israeliana ha riferito che, a seguito di controlli effettuati su un aereo della Delta atterrato all’aeroporto Ben Gurion – oggetto di una segnalazione riguardante la presenza di una bombanon è stato riscontrato nulla di anomalo ed è stata ripristinata la normale operatività. Il velivolo è stato trasferito in un’area di parcheggio remota, tutti i passeggeri sono sbarcati in sicurezza e l’aereo è stato sottoposto a un’accurata ispezione da parte del personale di sicurezza dello scalo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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