Cina: incisioni rupestri di Dazu superano un milione di visite (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano l’area panoramica delle incisioni rupestri di Dazu, nel distretto di Dazu della municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 5 giugno 2026. L’area panoramica delle incisioni rupestri di Dazu, inserita nel 1999 nella lista dei siti patrimonio mondiale dell’UNESCO, ha accolto oltre un milione di visitatori da gennaio a maggio di quest’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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