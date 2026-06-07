Cina propone uso esteso del fondo casa per spese condominiali e ristrutturazioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Edilizia abitativa e dello Sviluppo urbano-rurale ha pubblicato venerdì una bozza rivista di regolamento sulla gestione del fondo previdenziale per l’edilizia abitativa, nel tentativo di soddisfare meglio le diverse esigenze abitative degli acquirenti di case.
La bozza di revisione, diffusa per raccogliere il parere pubblico, mira ad ampliare l’utilizzo del fondo dall’acquisto e dall’affitto di abitazioni fino a includere le spese di gestione degli immobili e le ristrutturazioni abitative.
Secondo la bozza, i lavoratori autonomi, i lavoratori part-time e altre persone con forme di impiego flessibile potranno partecipare volontariamente al sistema del fondo previdenziale per l’edilizia abitativa.
La bozza chiede inoltre il rafforzamento delle capacità digitali e della collaborazione interregionale, interdipartimentale e tra diversi livelli amministrativi, tra gli altri aspetti.
(ITALPRESS).