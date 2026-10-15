Cina: inaugurato nuovo ponte al confine con DPRK sul fiume Yalu (2)

DANDONG (CINA) (XINHUA) – Questa foto, scattata il 14 ottobre 2026, mostra una veduta del nuovo ponte tra Cina e Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK) sul fiume Yalu. La nuova infrastruttura è stata ufficialmente aperta al traffico oggi, con entrambe le parti che hanno tenuto congiuntamente una cerimonia di inaugurazione di questa arteria transfrontaliera.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)