Esercito Iran “Stretto di Hormuz chiuso, conseguenze per chi lo attraversa senza permesso”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito iraniano, ammiraglio Habibollah Sayyari, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz è chiuso e che chiunque lo attraversi senza coordinamento “vedrà nelle notizie cosa gli succede”. Lo riporta la Tv al Jazeera.

Nel corso di un intervento, Sayyari ha affermato che le forze armate affronteranno le minacce del nemico affidandosi alle nuove attrezzature e alle capacità dei giovani. Ha inoltre sottolineato che la Marina dell’Esercito è schierata in forza sul lato orientale dello Stretto di Hormuz, dove esercita “pieno controllo e sorveglianza” sulla zona.

– foto IPA Agency –

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