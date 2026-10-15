Nuovo attacco russo in Ucraina, tre morti e sei feriti a Kropyvnytskyi. Zelensky “Riprenderemo a colpire le raffinerie di Mosca”

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo attacco aereo da parte dellla Russia contro la città di Kropyvnytskyi, nell’Ucraina centrale. Il bilancio è di almeno tre morti e sei feriti. L’attacco ha colpito soprattutto infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a stabilimenti industriali. L’entità dei danni è ancora da definire. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Financial Times, ha dichiarato che “L’Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe”.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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