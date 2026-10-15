Egitto, Al-Sisi “La sicurezza nazionale si fonda su Interno e Difesa”

IL CAIRO (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha affermato che la sicurezza nazionale dell’Egitto si fonda sui ministeri dell’Interno e della Difesa, sottolineando la necessità di preservare entrambe le istituzioni. Lo ha dichiarato oggi, durante la cerimonia di consegna dei diplomi a una nuova classe dell’Accademia di polizia, congratulandosi con i neodiplomati e le loro famiglie.

Secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, Al-Sisi ha sottolineato che qualsiasi tentativo di colpire le Forze armate e la polizia civile mira a minare la stabilità dello Stato. Al-Sisi ha osservato che il rafforzamento dello Stato è accompagnato da un aumento dei tentativi di colpirlo, ribadendo che la tutela dell’Egitto e delle sue istituzioni è una responsabilità collettiva. Ha inoltre richiamato il ruolo delle famiglie nella salvaguardia della memoria nazionale, affinché non venga distorta attraverso falsità.

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