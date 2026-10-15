Suzuki Rally Cup 2026, a Sanremo l’ultima tappa

ROMA (ITALPRESS) – Cinque round in giro per l’Italia, su e giù lungo le prove speciali più difficili, spettacolari e combattute del continente, per arrivare a giocarsi a Sanremo l’ultimo round della Suzuki Rally Cup 2026. È stato uno spettacolo finora il trofeo promosso da Suzuki Italia e riservato alle Swift Sport Hybrid preparate per le competizioni, un botta e risposta continuo, uno scontro generazionale che ha portato fino in Liguria l’attesa per incoronare i nuovi vincitori.

La 73^ edizione del Rallye Sanremo sarà così l’ultimo grandioso atto della stagione, un ballo di fine anno che su oltre 150 km di prove di caratura mondiale, con il meteo sempre incerto e alcuni dei passaggi più leggendari del rallysmo italiano e non solo, farà calare il sipario su quest’annata dominata da Roberto Pellè.

Sarà infatti proprio l’esperto trentino della scuderia Destra4 a partire, affiancato da Luca Franceschini sulla prima Suzuki Swift Sport Hybrid gommata Extreme Tyres, con i favori del pronostico. Pellè già a Cassino aveva ipotecato la Suzuki Rally Cup, e di fatto a Sanremo dovrà gestire la gara arrivando al palco d’arrivo, affacciato sul mare, per poter festeggiare il successo e la tanto attesa vittoria nel monomarca.

La matematica tiene aggrappato alla speranza e alla velocità mostrata nell’ultima gara anche il giovane Jean Claude Vallino, navigato da Sandro Sanesi, che a quota 100 punti dista 30 lunghezze dai 130 di Pellè. Il torinese portacolori della Bluthunder Racing però vorrà comunque dimostrare di aver il passo per vincere, così come l’altro giovane arrembante Giovanni Villardi, in coppia con Fabio Andrian.

Villardi infatti è cresciuto esponenzialmente questa stagione, e con i colori della Alma Racing soprattutto nelle Power Stage punterà al tutto per tutto per dare prova del proprio percorso, e per andare a caccia del secondo posto e dei montepremi tuttora in palio. Occasione d’oro per portare a termine la miglior stagione nella Suzuki Rally Cup per l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, alfieri della scuderia Calibra e quarti in classifica a 73 punti con ben tre podi in cinque gare.

Stagione che è tornata a crescere fino al 4° posto al Lazio anche per i portacolori della BS Sport, Nicola Guerrato e Pietro Bergamelli, che vorranno chiudere l’anno nel migliore dei modi.

Obiettivo massimizzare l’esperienza e la crescita del 2026 invece per Giorgio Basso Corradi, affiancato da Nicolò Ventoso per la scuderia Promotor, mentre dopo diverse uscite positive vorrà alzare l’asticella Marco Scalzotto con Mattia Benedet.

Torna in gara dopo Alba poi il giovane Andrea La Cola, navigato da Mattia Verrando, mentre chiudono l’elenco iscritti dell’ultimo atto della Suzuki Rally Cup Edoardo Sala con Andrea Sala e Lorenzo Olivieri con Lucrezia Viotti, entrambi a caccia di riscatto e conferme.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

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