Cina: inaugurato nuovo ponte al confine con DPRK sul fiume Yalu (1)

DANDONG (CINA) (XINHUA) – Questa foto, scattata il 14 ottobre 2026, mostra una veduta del nuovo ponte tra Cina e Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK) sul fiume Yalu. La nuova infrastruttura è stata ufficialmente aperta al traffico oggi, con entrambe le parti che hanno tenuto congiuntamente una cerimonia di inaugurazione di questa arteria transfrontaliera.
-Foto Xinhua-
(XINHUA)
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