La stilista Halima Hadir riceve il Premio Internazionale d’Eccellenza Euro-Mediterranea

ROMA (ITALPRESS) – La stilista e imprenditrice italo-marocchina Halima Hadir, fondatrice e direttrice artistica di Safira Milano, ha ricevuto a Roma il Premio Internazionale d’Eccellenza Euro-Mediterranea 2026. Secondo quanto riporta l’agenzia Map, il riconoscimento le è stato consegnato dal sottosegretario di Stato alla Cultura, Giampiero Cannella, nel corso della quarta edizione del Premio, ospitata al Ministero della Cultura. Hadir è stata premiata per il suo percorso professionale e per il lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale marocchino attraverso la moda.

Con Safira Milano, la stilista propone infatti una contaminazione tra il know-how del Made in Italy e le tradizioni dell’artigianato marocchino, reinterpretate in chiave contemporanea. Alla cerimonia ha preso parte anche l’ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, che ha definito il riconoscimento un premio al “talento, alla creatività e a un percorso professionale esemplare”. “Hadir incarna con eleganza il dialogo tra due culture e rappresenta un autentico modello di successo, perseveranza e apertura”, ha aggiunto Balla. Il riconoscimento sottolinea anche il ruolo delle industrie creative come strumento di dialogo culturale e di avvicinamento tra Marocco e Italia.

– foto Ambasciata del Marocco in Italia –

(ITALPRESS).