Malta, Abela “La proposta di bilancio Ue presenta aspetti positivi per il Paese”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – “La proposta di quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea presenta aspetti positivi per Malta, ma è necessario tutelare i finanziamenti destinati alla politica di coesione, all’agricoltura e alla pesca”. Lo ha dichiarato il primo ministro maltese Robert Abela.

In vista del vertice dei leader europei, Abela ha affermato che Malta continuerà a difendere le proprie priorità nei negoziati sul bilancio Ue per il periodo 2028-2034.

Sabato, la presidenza irlandese del Consiglio dell’Ue ha presentato una proposta che prevede una riduzione di 141 miliardi di euro del bilancio complessivo, portandolo a 1.600 miliardi di euro a prezzi 2025 per il settennato 2028-2034.

I leader europei discuteranno la proposta nel corso del vertice in programma giovedì e venerdì, con l’obiettivo di fornire un indirizzo politico che consenta di sbloccare i negoziati.

Abela ha sottolineato che la priorità di Malta è garantire che le risorse destinate alla politica di coesione non subiscano tagli.

Il premier ha evidenziato i benefici ottenuti dal Paese grazie ai progetti finanziati attraverso questa politica, in particolare nel settore sociale e in altri ambiti considerati prioritari a livello nazionale.

Abela ha inoltre ribadito l’importanza di mantenere adeguati finanziamenti per l’agricoltura, a sostegno degli agricoltori, indicando nella pesca il terzo settore da tutelare.

Il primo ministro ha avvertito che i negoziati per raggiungere un accordo definitivo, atteso a dicembre, saranno ancora lunghi.

Ha quindi assicurato che Malta continuerà a far valere le proprie “linee rosse” nel corso delle trattative, aggiungendo di aver già avuto occasione di esporre le preoccupazioni del Paese.

La proposta di quadro finanziario pluriennale costituirà la base delle ulteriori trattative tra gli Stati membri dell’Ue sulle priorità di spesa per il periodo di sette anni a partire dal 2028.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).