Onu, a Ginevra un gruppo di Stati chiede soluzioni durevoli per Tindouf in Algeria

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Un gruppo di Stati ha invitato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) a informare le popolazioni dei campi di Tindouf, in Algeria, sulle diverse opzioni di “soluzioni durevoli” a loro disposizione, alla luce della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e dei successivi sviluppi diplomatici. Secondo quanto riferisce l’agenzia marocchina Map, l’appello è stato lanciato a Ginevra, nel corso della 77esima sessione annuale del Comitato esecutivo dell’Unhcr, dal gruppo di sostegno al ruolo dell’Alto Commissariato nella soluzione delle situazioni di rifugiati di lunga durata. “Alla luce della risoluzione 2797 (2025) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e degli sviluppi diplomatici che ne sono seguiti, esiste ora una reale possibilità per queste popolazioni di accedere a soluzioni durevoli che prima non esisteva”, ha dichiarato il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’Onu a Ginevra, Todd Steggerda, in una dichiarazione elaborata congiuntamente con la Francia.

Secondo il gruppo, l’Unhcr e i Paesi donatori dovrebbero adottare misure per informare gli abitanti dei campi “delle diverse opzioni a loro disposizione” e creare le condizioni affinché possano accedere “a un futuro più dignitoso”. Gli Stati firmatari hanno inoltre invitato l’Unhcr a intensificare il proprio contributo ai processi politici e agli sforzi di pace e sviluppo in grado di favorire soluzioni durature, ribadendo che “nulla può sostituire la pace”. La dichiarazione si inserisce nel dibattito avviato nei giorni scorsi dal Marocco, che ha chiesto all’Unhcr e ai principali donatori di concentrare maggiormente gli sforzi sul finanziamento delle tre soluzioni durevoli previste in materia di rifugiati: il rimpatrio volontario, l’integrazione nel Paese ospitante o il reinsediamento in Paesi terzi, sulla base della libera scelta delle persone interessate.

– foto IPA Agency –

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