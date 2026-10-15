Malta, rafforzati i rapporti con il governo di Tripoli sulla migrazione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Interni maltese Glenn Bedingfield ha incontrato a Tripoli il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah per discutere di sicurezza, migrazione irregolare e relazioni bilaterali. L’incontro si è svolto due giorni dopo che il ministro della Salute Ian Borg aveva incontrato il generale Saddam Haftar, esponente di rilievo dell’amministrazione rivale con sede a Bengasi, guidata dal padre Khalifa Haftar. Bedingfield ha incontrato anche il ministro dell’Interno libico Emad Al-Trabelsi, ha riferito il ministero maltese degli Interni.

Al centro di entrambi gli incontri, il rafforzamento della cooperazione tra Malta e Libia, con particolare attenzione alla prevenzione delle pericolose traversate del Mediterraneo da parte dei migranti. Secondo il ministero, le due parti hanno sottolineato la necessità di un’azione coordinata tra i Paesi di transito e gli Stati europei, nonché di misure più efficaci per contrastare le reti di tratta di esseri umani. I colloqui hanno riguardato anche le richieste avanzate dalla Libia all’Unione europea in materia di migrazione, senza che il ministero fornisse ulteriori dettagli.

Malta ritiene che le preoccupazioni libiche debbano essere prese seriamente in considerazione nell’ambito degli sforzi per individuare una soluzione comune che riconosca il ruolo del Paese nordafricano e rafforzi al contempo la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, ha riferito il ministero. Bedingfield ha sottolineato il ruolo strategico della Libia per Malta e per l’Europa, evidenziando la necessità di proseguire la collaborazione per affrontare la migrazione irregolare prima che i migranti raggiungano le coste europee.

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(ITALPRESS).