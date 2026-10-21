Cina: in costruzione ponte ferroviario transmarittimo della baia di Hangzhou (1)

HAIYAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 20 ottobre 2026, mostra una veduta del ponte sul canale di navigazione settentrionale del ponte ferroviario transmarittimo della baia di Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Il ponte è stato congiunto con successo, segnando un importante passo avanti verso il completamento dei principali lavori di costruzione. Lungo 29,2 chilometri, il ponte ferroviario della baia di Hangzhou costituisce un tratto cruciale della ferrovia ad alta velocità Nantong-Ningbo e comprende tre sezioni sopra altrettanti canali di navigazione. La struttura a doppio binario senza massicciata consente ai treni di viaggiare a una velocità di 350 chilometri orari.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).