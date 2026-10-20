Trump annuncia incentivi per chi denuncia le frodi, commissione dell’1%

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una commissione pari all’1% delle somme individuate grazie alle segnalazioni di frodi ai danni dei contribuenti americani. È il meccanismo annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale, durante un evento con il vicepresidente JD Vance dedicato alla lotta contro le frodi. L’iniziativa, denominata Fraud Whistleblower Incentive Program, prevede un nuovo sforzo da 25 milioni di dollari per incentivare gli americani a segnalare casi di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici. “

È una cosa enorme e molto importante, e non c’è mai stato niente di simile”, ha dichiarato Trump, che ha presentato il programma come un ulteriore strumento per contrastare gli sprechi e gli abusi nell’utilizzo del denaro pubblico. Secondo il presidente, chi fornirà informazioni in grado di portare alla luce frodi potrà ricevere una commissione dell’1% delle somme individuate, a condizione di dimostrare di aver contribuito alla segnalazione. “Se segnali qualcuno e, per esempio, scopri un miliardo di dollari, daremo a quella persona una commissione dell’1%”, ha spiegato Trump, citando anche ipotesi di importi molto più elevati.

Il presidente ha precisato che il meccanismo dovrà rispettare le leggi americane e che anche i giornalisti potranno partecipare, purché ottengano l’autorizzazione della propria testata. “Poche cose sono più importanti del buon giornalismo”, ha affermato Trump, sostenendo che i reporter, grazie al loro lavoro, possono conoscere situazioni e informazioni che sfuggono ad altri. L’obiettivo è consentire a cittadini e giornalisti indipendenti di segnalare episodi di corruzione e furto di denaro dei contribuenti attraverso il nuovo sito web fraud.gov. Nel corso dell’evento, Trump ha elogiato il lavoro di Vance e della task force incaricata di coordinare gli sforzi antifrode dell’amministrazione, che il presidente ha soprannominato “JD e gli intoccabili”.

Tra gli altri presenti alla Casa Bianca anche il presidente della Federal Trade Commission, Andrew Ferguson, e il giovane youtuber Nick Shirley, ringraziato da Trump per le sue inchieste sulle presunte frodi nei programmi di assistenza all’infanzia in Minnesota.

Vance ha ringraziato il presidente per aver messo a disposizione della task force le risorse necessarie, sottolineando che il contrasto alle frodi rappresenta una priorità per la popolazione americana. “Mi piace occuparmi di questo lavoro. Penso che sia divertente, ma soprattutto credo che sia importante per il popolo americano”, ha dichiarato il vicepresidente, aggiungendo che l’attività non sarebbe stata possibile senza il sostegno di Trump e del suo gruppo dirigente. Vance ha inoltre elogiato Shirley, definendolo il giornalista cittadino che, tra le persone incontrate di recente, ha fatto più di chiunque altro per portare alla luce le frodi.

Il vicepresidente ha confermato che Shirley riceverà una ricompensa economica per il suo lavoro, pur osservando che non sarebbe stato quello il motivo alla base delle sue inchieste. “In tutto il Paese, i soldi dei contribuenti vengono rubati. E vengono sottratti a programmi che aiutano a sfamare le persone bisognose e che consentono a una giovane madre che non può permettersi un medico di ricevere assistenza sanitaria per i propri figli”, ha affermato Vance. Secondo il vicepresidente, le frodi colpiscono il tessuto sociale degli Stati Uniti e sottraggono risorse a servizi destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione.

“Il presidente ha detto che tutto questo deve finire. Sta finendo e, se volete aiutarci a fermarlo, potrete condividere i premi”, ha aggiunto Vance, riferendosi al programma di incentivi annunciato dalla Casa Bianca. Trump ha citato proprio il Minnesota come uno degli esempi più significativi, accusando esponenti democratici dello Stato di essere a conoscenza delle irregolarità. Il presidente ha inoltre fatto riferimento a casi emersi nel Maine e in California, sostenendo che fenomeni analoghi siano presenti in diverse aree del Paese. Le accuse rivolte ai rappresentanti democratici sono state formulate dal presidente nel corso del suo intervento.

“Fin dal primo giorno della mia amministrazione abbiamo condotto una guerra senza precedenti contro la corruzione e le frodi e non permetteremo che il nostro Paese venga depredato da ladri e truffatori”, ha dichiarato Trump, secondo cui dall’inizio del suo mandato sarebbero già stati individuati 260 miliardi di dollari di frodi. Una cifra che, a suo giudizio, rappresenterebbe soltanto una piccola parte del fenomeno.

Tra gli altri risultati rivendicati dal presidente figurano la rimozione di 160 mila persone decedute dagli elenchi dei beneficiari dei buoni alimentari, l’esclusione di 275 mila immigrati irregolari dai programmi di Social Security e l’individuazione di 562 mila prestiti fraudolenti destinati alle piccole imprese. Trump ha inoltre affermato che l’amministrazione avrebbe interrotto i finanziamenti a centinaia di strutture hospice fittizie. Secondo il presidente, il nuovo sistema di incentivi potrà ampliare il lavoro della task force e incoraggiare un maggior numero di persone a denunciare gli abusi.

“Penso che sarà straordinario”, ha concluso Trump, sostenendo che le commissioni previste potrebbero raggiungere importi considerevoli, in considerazione delle dimensioni delle frodi che l’amministrazione ritiene di poter portare alla luce.

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