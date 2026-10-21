Carburanti, Salvini “Sbloccati fondi per un miliardo, da oggi pagamenti”

IPA89951561 - Milano, 20/10/26, Bosco della Musica, cerimonia di posa della prima pietra del Campus del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano 'Il Bosco della Musica' nel quartiere di RogoredoIn foto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati sbloccati fondi per più di 1 miliardo per l’aiuto contro il caro carburante per gli autotrasportatori, da marzo a tutto ottobre. Siamo riusciti a coprire uno sforzo enorme, e non penso che in Europa altri governi siano riusciti a fare altrettanto, il 70% dei maggiori costi; quindi, con un prezzo fisso del gasolio per chi lo usa per lavoro. L’obiettivo è arrivare a fine anno sperando che queste due maledette guerre finiscano. Ma da oggi, dopo un lavoro durato settimane, e sono arrivate 32 mila domande, cominciano i pagamenti per quasi mezzo miliardo. E’ qualcosa di importante. A questo si aggiungono 590 milioni per gli autotrasportatori che cambiano i mezzi”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Rai Radio1.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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