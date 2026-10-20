Verso il marchio Made in Tunisia, 4 settori industriali nella fase iniziale

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia si prepara a introdurre un marchio nazionale Made in Tunisia per valorizzare i prodotti locali e rafforzarne la competitività sui mercati internazionali. Il progetto è stato al centro di una riunione della commissione direttiva presieduta il 20 ottobre dal ministro delle Infrastrutture e dell’Edilizia, Salah Zouari, incaricato della gestione del ministero dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia.

Nel corso dell’incontro è stata approvata la carta grafica del marchio, che punta a identificare l’origine dei prodotti tunisini, rafforzare la fiducia dei consumatori e sostenere le imprese nazionali nel miglioramento della qualità e nella promozione commerciale. La fase iniziale del programma di accompagnamento riguarderà quattro comparti industriali: meccanica ed elettricità, tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature, e industrie agroalimentari. Le imprese interessate saranno supportate nel soddisfare i requisiti e gli standard necessari per ottenere il marchio.

Secondo quanto comunicato dal ministero, l’iniziativa mira a valorizzare le competenze e le capacità produttive tunisine, consolidare la presenza delle aziende sui mercati esteri e ampliare le opportunità di promozione ed esportazione. In una fase successiva, il marchio dovrebbe essere esteso ad altri comparti industriali.

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