Cina: in autunno secondo incontro consultivo con l’Ue

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e l’Unione Europea terranno questo autunno il secondo incontro del loro meccanismo di consultazione su commercio e investimenti, ha dichiarato ieri il Ministero del Commercio.

Il meccanismo è una piattaforma di dialogo regolare di recente istituzione per gli scambi economici e commerciali tra Cina e Ue. Le due parti hanno concordato di tenere ogni anno uno o due incontri a livello ministeriale nell’ambito del meccanismo, ha dichiarato il portavoce del ministero He Yadong durante una conferenza stampa ordinaria.

Durante il primo incontro, le due parti si sono concentrate su tre aree per promuovere una crescita più equilibrata del commercio bilaterale, piuttosto che ridurre gli scambi per raggiungere l’equilibrio, ha osservato He.

Nei settori emergenti, le due parti punteranno a una cooperazione più stretta nell’intelligenza artificiale e nella transizione verde. Sfrutteranno ulteriormente il potenziale di cooperazione in ambiti tra cui il commercio di servizi. Le due parti porteranno avanti anche le consultazioni sull’accesso al mercato, per affrontare gradualmente le rispettive preoccupazioni, secondo He.

He ha affermato che le due parti hanno raggiunto un consenso su una nuova definizione delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Ue, concordando sul fatto che Cina e Ue sono reciprocamente partner commerciali chiave stabili ed equilibrati.

Il consenso contribuirà a migliorare le aspettative delle imprese di entrambe le parti e a immettere maggiore certezza e slancio positivo nello sviluppo economico della Cina, dell’Ue e del mondo, ha aggiunto He.

La Cina ha invitato il commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza economica e per le Relazioni interistituzionali e la Trasparenza, Maros Sefcovic, a visitare la Cina questo autunno per il secondo incontro del meccanismo, secondo He.

(ITALPRESS).