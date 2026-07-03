ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L’affluenza alle elezioni legislative in Algeria ha raggiunto il 20,79 per cento alla chiusura delle operazioni di voto sul territorio nazionale. Lo ha annunciato il presidente ad interim dell’Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), Karim Khelfane, nel corso di una conferenza stampa. Secondo i dati diffusi dall’Anie, hanno votato 4.962.433 elettori in Algeria, mentre all’estero l’affluenza si è attestata al 10,67 per cento, con 91.170 votanti.

Khelfane ha precisato che i dati restano provvisori, poiché in alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti, le operazioni di voto sono ancora in corso per effetto del fuso orario. Per questo motivo le percentuali potranno subire ulteriori aggiornamenti. Il presidente ad interim dell’Anie ha ricordato che i risultati provvisori saranno proclamati entro i termini previsti dalla legge, ossia entro 72 ore dalla ricezione dell’ultimo verbale di scrutinio. Successivamente, tutta la documentazione elettorale sarà trasmessa alla Corte costituzionale, che esaminerà gli eventuali ricorsi e proclamerà i risultati definitivi.

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