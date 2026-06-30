LONGHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle donne del ramo Huayao dell’etnia Yao parlano durante un corso di formazione sulla tecnica del ricamo a punto croce Tiaohua nella contea di Longhui, a Shaoyang, nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale, il 23 giugno 2026. Il ricamo a punto croce Tiaohua è un artigianato tradizionale tramandato di generazione in generazione dalle donne Huayao, un ramo del gruppo etnico Yao, nella contea di Longhui. I ricami presentano una particolare tecnica di cucitura “Qingsha” e vengono realizzati in modo improvvisato con fili di seta su tessuto blu fatto in casa, senza disegni preparatori. Anche una normale gonna tubolare ricamata può contenere centinaia di migliaia di punti, richiedendo diversi mesi o persino anni per essere completata. Nel 2006, la tecnica di realizzazione del ricamo Tiaohua degli Huayao di Longhui è stata inserita nel primo gruppo degli elementi del patrimonio culturale immateriale nazionale. Poiché il popolo Huayao non possiede una lingua scritta, il ricamo Tiaohua ha svolto un ruolo importante nella conservazione del suo patrimonio culturale e storico, guadagnandosi il titolo di “libro di storia privo di parole indossato sul corpo”. “Ogni motivo contiene un significato spirituale”, ha dichiarato Shen Yanxi, erede a livello provinciale del Tiaohua.

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