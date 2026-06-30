Einstein Telescope, la Presidente Todde incontra il Rettore dell’Università di Freiberg in Sassonia

CAGLIARI (ITALPRESS) – Questa mattina, nella sede di viale Trento, la Presidente Alessandra Todde ha ricevuto il professor Klaus Dieter Barbknecht, Rettore dell’Università di Freiberg, in Sassonia. L’incontro si inserisce nel solco delle relazioni fra la Regione Autonoma della Sardegna e il Land della Sassonia per la candidatura delle due regioni a ospitare l’Einstein Telescope.

Le relazioni tra Sardegna e Sassonia si sono intensificate a seguito dell’Accordo fra le due regioni siglato a Roma lo scorso 12 gennaio, collaborazione che a breve sarà ulteriormente rafforzata la firma di un memorandum tra le comunità scientifiche italiana e tedesca. Un particolare focus è stato inoltre dedicato alle materie prime critiche e alla collaborazione fra le rispettive realtà accademiche nell’ambito dell’ingegneria mineraria.

-Foto Regione Sardegna-

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