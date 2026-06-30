MILANO (ITALPRESS) – SquareTrade, società del gruppo Allstate e fornitore globale di soluzioni assicurative e programmi di estensione di garanzia di prodotti, entra nel mercato italiano grazie a una nuova partnership con MediaWorld, retailer di elettronica di consumo in Italia e parte del gruppo MediaMarkt.

La partnership, spiega una nota, “si fonda su una collaborazione di otto anni tra SquareTrade e il gruppo MediaMarkt, avviata nel 2018: prevede che SquareTrade fornisca e gestisca un programma completo di assicurazione ed estensione di garanzia su tutte le categorie di prodotto MediaWorld, dagli smartphone e dall’elettronica di consumo fino ai grandi elettrodomestici. Il programma sarà disponibile negli oltre 150 punti vendita MediaWorld sul territorio nazionale e online su MediaWorld.it. Con questa collaborazione i clienti italiani potranno beneficiare di una maggiore flessibilità grazie alle opzioni di fatturazione mensile e alla gestione delle polizze e delle richieste di risarcimento interamente digitale. I dispositivi più piccoli possono essere consegnati e riparati direttamente in negozio presso gli SmartBar, mentre gli elettrodomestici di grandi dimensioni vengono ritirati e riconsegnati direttamente a domicilio, sempre con un approccio che privilegia il primo intervento di riparazione la sostenibilità e la comodità del cliente. Questi cambiamenti sostengono la strategia “Experience Electronics” di MediaWorld, volta a costruire relazioni durature con i clienti oltre il punto vendita, estendendo il valore per tutta la durata di vita di un prodotto”.

“La nostra partnership con MediaWorld rappresenta un traguardo significativo per SquareTrade – afferma Kevin Gillan, Managing Director di SquareTrade Europe -. L’Italia è uno dei mercati dell’elettronica di consumo più importanti d’Europa e MediaWorld ne è il leader indiscusso. Collaboriamo strettamente con MediaMarkt da diversi anni, garantendo costantemente un’esperienza cliente di prim’ordine in tutti i loro programmi. Questo lancio si basa su tale esperienza e riflette come la protezione assicurativa si stia evolvendo verso soluzioni più integrate e flessibili, fornite senza soluzione di continuità presso il punto vendita”.

Anna Masten, Senior Partnerships Director, SquareTrade Europe, sostiene che “i consumatori italiani si aspettano servizi flessibili, fluidi e pensati per le loro esigenze quotidiane. Stiamo introducendo un approccio moderno per la protezione dei prodotti in Italia, dalla gestione digitale dei sinistri alle riparazioni in negozio e a domicilio. Siamo entusiasti di offrire queste innovazioni ai clienti e di ridefinire le modalità di erogazione dei servizi di garanzia”.

Per Sven Degezelle, CCO di MediaWorld, “i servizi rappresentano una componente sempre più importante della nostra proposta di valore. Con questa iniziativa continuiamo a evolvere l’esperienza che offriamo ai clienti, affiancandoli non solo nella scelta della tecnologia più adatta alle loro esigenze, ma anche nella sua protezione e gestione nel tempo. La consolidata esperienza di SquareTrade all’interno del nostro gruppo e il suo approccio innovativo alla customer experience ne fanno il partner ideale per accompagnare questa evoluzione in Italia”.

– news in collaborazione con SquareTrade –

– foto Ipa Agency –

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