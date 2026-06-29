Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, nel Principato di Monaco, a seguito di un’esplosione avvenuta verso le 21 nei pressi di Place des Moulins. Secondo i media francesi, i feriti sarebbero ucraini: una coppia di età compresa tra i 50 e i 60 anni – entrambi in condizioni critiche – e un ragazzo di 13 anni che sarebbe in condizioni stabili. Secondo i media locali, che citano fonti governative, si sarebbe trattato di un attentato.

L’attentatore avrebbe lasciato uno zaino contenente un ordigno nell’atrio di un edificio, prima di darsi alla fuga. Sono stati istituiti dei posti di blocco al casello autostradale di La Turbie, al fine di impedire al ricercato di fuggire in Francia.

LA VICINANZA DEL SINDACO DI NIZZA

“L’attentato commesso questa sera è una tragedia che colpisce Monaco. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e al popolo monegasco. Pieno sostegno alle forze di sicurezza e ai servizi di soccorso mobilitati”, ha scritto su X il sindaco di Nizza Eric Ciotti.