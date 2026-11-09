Cina: il presidente di Xinhua incontra il vice presidente senior della CNN

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, ieri ha incontrato a Pechino il vice presidente senior della CNN, Kostas Oikonomou, che si trova in Cina in occasione della settima edizione del Vertice mondiale dei media.

Ringraziando la CNN per la sua attiva partecipazione al vertice, Fu ha espresso l’apprezzamento di Xinhua per l’uso prudente dell’intelligenza artificiale da parte dell’emittente a supporto del lavoro giornalistico.

Fu ha auspicato che le principali testate del mondo intensifichino gli scambi e imparino le une dalle altre per favorire l’uso delle tecnologie intelligenti nei media del futuro.

Oikonomou si è detto molto lieto di partecipare al vertice in Cina e ha espresso l’auspicio che la collaborazione tra le due parti continui a rafforzarsi nell’ambito del vertice.

Oikonomou ha espresso apprezzamento per la solida collaborazione instaurata tra le due organizzazioni e si è detto fiducioso che vi saranno ulteriori scambi sul giornalismo e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).