Novembre è uno di quei mesi particolarmente intensi nei saloni: molte persone si siedono sulla poltrona del parrucchiere con la stessa preoccupazione, capelli che si spezzano più facilmente, lunghezze opache e più capelli del solito sulla spazzola. Non è un caso. L’autunno è una stagione delicata per la chioma, che deve recuperare dagli stress dell’estate e, allo stesso tempo, attraversare il naturale ricambio legato al cambio di stagione. Ecco i consigli più condivisi dai professionisti per costruire una routine fortificante.

Capire che cosa sta succedendo

Il primo consiglio degli hair expert è quello di distinguere tra due fenomeni diversi. Il primo è la caduta stagionale, temporanea, legata al ciclo naturale dei capelli: in alcuni periodi dell’anno, soprattutto in autunno, un numero maggiore di capelli entra nella fase di riposo e si stacca dalla radice. Il secondo è la caduta da rottura, che riguarda capelli fragili che si spezzano lungo le lunghezze a causa di freddo, agenti esterni, calore degli strumenti di styling… Spesso i due fenomeni si sommano, dando l’impressione di una chioma meno piena.

Consiglio 1: partire dal taglio

Il primo gesto suggerito dai professionisti è spesso il più semplice: spuntare le punte rovinate. Le punte sfibrate tendono a spezzarsi ulteriormente e a risalire lungo il capello, rendendo le lunghezze più sottili. Un taglio, anche di pochi centimetri, restituisce ordine e corpo alla chioma e rappresenta una base migliore per qualsiasi routine fortificante.

Consiglio 2: una detersione delicata e mirata

Per i capelli fragili, lo shampoo va scelto con attenzione. Le formule pensate per i capelli indeboliti detergono delicatamente e aiutano a rinforzare la fibra, senza appesantirla. Il prodotto va applicato sulla cute, con un massaggio leggero dei polpastrelli, lasciando che la schiuma scivoli sulle lunghezze durante il risciacquo. L’acqua deve essere tiepida, mai troppo calda.

Consiglio 3: non rinunciare al balsamo

Molte persone con capelli fragili o sottili rinunciano al balsamo per paura di appesantirli. È un errore: il balsamo rende i capelli più morbidi e facili da districare, riducendo la rottura durante la pettinatura. Il segreto è applicarlo solo su lunghezze e punte, evitando la radice, e scegliere formule leggere. Una o due volte a settimana, una maschera rinforzante offre un trattamento più intenso.

Consiglio 4: un gesto quotidiano per la cute

Tra i consigli più ricorrenti dei professionisti c’è quello di dedicare un gesto quotidiano alla cute, soprattutto nei periodi di caduta temporanea. I sieri senza risciacquo, applicati direttamente sul cuoio capelluto, sono pensati proprio per questo. Un trattamento anticaduta capelli o un siero sono un’ottima opzione ma la costanza è fondamentale: bisogna seguire le indicazioni e applicare i prodotti sempre.

Consiglio 5: proteggere dal calore

Phon, piastre e ferri arricciacapelli sono tra i principali responsabili della rottura. Gli hair expert consigliano di utilizzare sempre un termoprotettore, di impostare temperature moderate, di non insistere troppo sulla stessa ciocca e, quando possibile, di lasciare asciugare parzialmente i capelli all’aria prima di usare il phon.

Consiglio 6: gesti più gentili ogni giorno

Molti danni ai capelli fragili derivano da gesti quotidiani apparentemente innocui. È meglio districare i capelli partendo dalle punte, con un pettine a denti larghi, evitare di spazzolarli con forza quando sono bagnati, preferire elastici morbidi senza parti metalliche e non legarli troppo stretti. Anche dormire su una federa in seta o raso riduce lo sfregamento notturno.

Consiglio 7: attenzione allo stile di vita

I professionisti ricordano spesso che i capelli riflettono anche lo stile di vita. Un’alimentazione varia ed equilibrata, ricca di proteine, frutta e verdura, un buon riposo e una gestione dello stress, che tende a farsi sentire proprio al rientro, contribuiscono al benessere generale e quindi anche all’aspetto della chioma.

Quanto tempo serve

Una routine fortificante richiede pazienza. I primi risultati, come capelli più morbidi e facili da gestire, si percepiscono in genere presto, mentre per notare capelli più resistenti e meno soggetti a spezzarsi servono alcune settimane di uso regolare. La caduta stagionale, per sua natura temporanea, tende ad attenuarsi nel giro di qualche settimana.

È importante avere aspettative corrette: i prodotti cosmetici aiutano a contrastare la caduta temporanea, stagionale o da rottura, ma non possono agire sulle forme di caduta legate a fattori genetici o patologici. Quando la caduta è molto abbondante, improvvisa o prolungata nel tempo, non si tratta più di un fenomeno stagionale e merita un approfondimento.

L’autunno può diventare la stagione in cui i capelli ritrovano forza: un taglio mirato, una routine delicata e coerente, un gesto quotidiano per la cute e qualche attenzione in più nei gesti di ogni giorno sono i consigli che i professionisti ripetono più spesso.