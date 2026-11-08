Israele, Herzog affida a Eisenkot l’incarico di formare un nuovo Governo

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha affidato oggi l’incarico di formare il governo al leader del partito centrista israeliano Yashar, Gadi Eisenkot, durante una cerimonia presso la residenza del capo dello Stato.

A partire da oggi, il capo del Blocco del cambiamento disporrà di 28 giorni, prorogabili di altri 14, per formare il governo.

In caso di fallimento, potranno essere avviati ulteriori tentativi di formazione dell’esecutivo. Se nessuno riuscirà a ottenere la fiducia della Knesset, il Paese potrebbe tornare alle urne entro 90 giorni.

HERZOG “SERVE UN GOVERNO STABILE”

“Lo Stato di Israele ha bisogno di un governo stabile che possa soddisfare queste esigenze nel tempo. È il momento di tendere la mano, di fare tutto il possibile per l’unità del popolo e di impegnarsi per un governo che sia il più possibile buono e stabile per il popolo di Israele, qualunque esso sia”. Così il presidente di Israele, Isaac Herzog, durante la cerimonia a Gerusalemme durante la quale ha affidato a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il governo. Rivolgendosi all’ex capo di Stato maggiore delle Idf, Herzog ha detto: “Mi aspetto che lei faccia tutto ciò che è in suo potere per formare un governo che serva l’intero popolo, sia coloro che lo hanno sostenuto sia coloro che non lo hanno fatto, e che rappresenti un punto di riferimento responsabile e dignitoso per tutti i settori, le religioni, gli stili di vita e le visioni del mondo”. Nei prossimi giorni, quando sarete nelle sale delle trattative, “le chiedo di ricordare che gli occhi dell’intera nazione, con tutte le sue sofferenze, speranze, preghiere e ansie, sono puntati su di lei. La prego di agire con saggezza, sensibilità e cautela”, ha aggiunto il capo dello Stato, auspicando che “qualsiasi governo si formerà porti all’unificazione”.

“Le sfide che lo Stato di Israele si trova ad affrontare sono enormi. Alcune di esse richiedono un’attenzione urgente e immediata. L’Iran non aspetta un attimo con i suoi complotti e le sue minacce. Dobbiamo impegnarci per costruire un futuro politico nella regione e nel dopoguerra. Dobbiamo portare avanti il piano in 20 punti per Gaza del Consiglio di Pace e del presidente Trump e i negoziati con il Libano e gli altri nostri vicini”, ha proseguito Herzog. Sul piano interno “dobbiamo andare avanti per risolvere la questione della coscrizione e le esigenze delle Forze di difesa israeliane. Dobbiamo cercare di regolamentare i confini del settore e i rapporti tra le autorità governative e rafforzare la nostra democrazia”. “Dobbiamo combattere con tutte le nostre forze contro la criminalità e la terribile violenza, soprattutto quella che sta corrodendo la società araba. Dobbiamo preservare e rafforzare la nostra economia, l’economia israeliana. E dobbiamo concentrarci sulla guarigione della ferita del 7 ottobre, ancora aperta nella nostra carne. Tutte queste enormi sfide, e molte altre ancora, ci attendono”, ha concluso.

EISENKOT “SERVE COMPROMESSO, ANCHE QUESTA È LEADERSHIP”

“Nessuno sarà in grado di mantenere tutti gli impegni presi e saremo tutti chiamati a scendere a compromessi. Anche questa è leadership”. Lo ha detto il leader del partito centrista israeliano Yashar, Gadi Eisenkot, durante la cerimonia in cui il capo dello Stato, Isaac Herzog, gli ha affidato l’incarico di formare il governo. Il messaggio sembra essere rivolto a quei membri del Blocco del cambiamento, in particolare Avigdor Liberman, che si oppongono a un governo con il sostegno dei partiti arabi.

“Israele non ha il lusso di sprecare tempo o di ripetere infiniti cicli elettorali, per questo sono impegnato, in virtù del mandato che mi è stato conferito oggi, a guidare la formazione di un governo di emergenza nazionale”. Eisenkot ha ammesso che la formazione del governo “richiederà mosse politiche creative e straordinarie”. A partire da oggi, Eisenkot avrà 28 giorni di tempo per formare la squadra di governo entro il 6 dicembre. Nel caso in cui non dovesse esserci già un accordo, il premier incaricato potrà chiedere altri 14 giorni di tempo, fino al 20 dicembre.

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