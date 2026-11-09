SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Il ministero della Sanità controllato dagli Houthi ha annunciato la morte di 44 persone e il ferimento di altre 40 in seguito a raid aerei che hanno colpito il villaggio di Al-Sharija, nella zona di Bani Hashish, a est della capitale Sanaa. Lo riporta la Tv al Jazeera.

Il portavoce militare del movimento Ansar Allah ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 91 attacchi aerei contro le province di Al-Jawf, Saada, Hajjah, Hodeidah, Taiz e Lahj. Secondo il bilancio diffuso dagli Houthi, il totale delle incursioni registrate dall’inizio dell’attuale fase di escalation ammonta a 4.460. Sul fronte opposto, le forze governative yemenite hanno annunciato progressi militari nelle catene montuose di Huwaishiyan e Ad-Dahida, nella provincia di Al-Jawf. Unità della quarta regione militare hanno inoltre diffuso immagini che, secondo quanto dichiarato, documentano la distruzione di un veicolo militare degli Houthi sul fronte di Al-Maqatera, nella provincia di Lahj. Il mezzo sarebbe stato carico di rifornimenti e materiali destinati alle linee di combattimento.

ARABIA SAUDITA, DIFESA CIVILE ANNUNCIA FINE ALLARME A RIYADH DOPO ATTACCHI MISSILI

La Difesa civile saudita ha annunciato la cessazione del pericolo sulla capitale Riyadh, pochi minuti dopo l’emissione di un’allerta attraverso la piattaforma nazionale di allarme precoce per le emergenze. L’avviso aveva segnalato un rischio imminente sulla città. Lo riporta la Tv al Arabiya. Il portavoce della coalizione a guida saudita ha intanto comunicato di aver condotto raid aerei in territorio yemenita, distruggendo tre piattaforme di lancio missilistico. Due di queste, situate a Saada, sarebbero state utilizzate per l’attacco contro Riyadh; la terza, a Sana’a, avrebbe mirato alla regione orientale del Regno.

I raid arrivano dopo una serie di attacchi missilistici contro l’Arabia Saudita. Secondo le autorità, un missile balistico è stato intercettato nella regione orientale, mentre nella capitale Riyadh sono stati intercettati due missili balistici e un missile da crociera. L’attacco ha provocato danni a un edificio appartenente alla compagnia petrolifera Aramco. Il ministero dell’Energia saudita ha precisato che i danni risultano limitati. L’episodio rientra nel contesto delle tensioni persistenti lungo il confine meridionale del Regno e delle operazioni della coalizione contro obiettivi ritenuti collegati a lanci missilistici provenienti dallo Yemen.

QATAR: CONDANNA ATTACCHI HOUTHI E RIBADISCE SOLIDARIETÀ ALL’ARABIA SAUDITA

Il Qatar ha espresso solida condanna per il proseguimento degli attacchi missilistici degli Houthi contro il territorio saudita, l’ultimo dei quali ha colpito la capitale Riyadh con due missili balistici. In un comunicato diffuso ieri dalla Farnesina qatariota sulla piattaforma X, Doha ha ribadito la propria solidarietà al Regno e il sostegno alle misure necessarie a tutelare la sicurezza e la sovranità saudita. Il ministero degli Esteri ha definito gli attacchi “un comportamento aggressivo e vergognoso, un inaccettabile disprezzo per le vite dei civili, una palese violazione della sovranità dell’Arabia Saudita e una chiara infrazione delle norme del diritto internazionale”.

L’offensiva missilistica ha provocato danni a un edificio della compagnia petrolifera Aramco a Riyadh. Secondo le autorità saudite, l’attacco ha coinvolto sia missili balistici sia missili da crociera, diretti contro la capitale e la regione orientale del Paese. In risposta, la coalizione a guida saudita ha annunciato la distruzione di tre piattaforme di lancio situate in territorio yemenita, utilizzate – secondo il comunicato ufficiale – per condurre le recenti offensive contro l’Arabia Saudita.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).