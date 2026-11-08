Ucraina, Zelensky “Servono sanzioni da parte dell’Ue alle imprese russe di armamenti balistici”

” ROMA (ITALPRESS) – “Solo questa settimana, la Russia ha lanciato contro le nostre città e comunità 115 missili di vario tipo, quasi 1.900 bombe guidate e oltre 3.000 droni d’attacco. Si tratta di attacchi combinati che impiegano una grande quantità di armamenti balistici. E una parte significativa di questi missili è stata prodotta quest’anno. Forniamo costantemente ai nostri partner informazioni sulle imprese russe coinvolte nella produzione di armamenti balistici. A ottobre, l’Ucraina ha imposto un ampio pacchetto di sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche coinvolte. È fondamentale che queste sanzioni siano coordinate in Europa e nelle giurisdizioni del G7. Se il mondo non dispone di un numero sufficiente di missili antibalistici per proteggere i cieli ucraini, dobbiamo fermare la produzione di questi missili. Contiamo su un solido pacchetto di sanzioni da parte dell’Ue”. Così sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

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