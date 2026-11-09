Al via la nona edizione della Libya Construction Expo di Tripoli con 17 aziende italiane

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – È stata inaugurata, presso il quartiere fieristico di Tripoli, la nona edizione della Libya Construction Expo, il principale appuntamento dedicato alla filiera delle costruzioni e dell’edilizia a Tripoli. La manifestazione ospita 155 imprese libiche e internazionali e 5 aree nazionali: Italia, Turchia, India, Egitto e Tunisia. La manifestazione è stata inaugurata alla presenza del Primo Ministro Abdul Hamid Dbeibeh – e dai quattro Ministri dell’Economia, del Turismo, delle Risorse Idriche ed Infrastrutture.

L’evento proseguirà fino all’11 novembre, offrendo una valida piattaforma di networking e b2b tra principali operatori industriali e realtà imprenditoriali libiche. All’inaugurazione ha partecipato l’Ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, che ha visitato il Padiglione Italiano incontrando i rappresentanti delle aziende espositrici. Realizzato in collaborazione con Finco e Confimi Edilizia, il Padiglione Italiano rappresenta la più vasta collettiva nazionale presente all’evento: uno spazio di 230 mq che accoglie 17 aziende di punta dell’intera filiera dei materiali, delle finiture e delle tecnologie per l’edilizia. L’area italiana ha registrato un importante affluenza di visitatori e operatori qualificati grazie a un allestimento di profilo e a una campagna media mirata.

Nel quadro delle iniziative collaterali, il programma convegnistico del Design and Architecture Forum vedrà la partecipazione dell’Architetto Alessandro Colombo, Ambasciatore del Design italiano nel mondo, con un intervento dedicato alle più recenti innovazioni di settore e al modello italiano di valorizzazione delle eccellenze manifatturiere sui mercati globali. La presenza a Tripoli si inserisce in piena continuità con i buoni risultati registrati dalla collettiva italiana alla Libya Build di Bengasi lo scorso aprile.

I dati del primo semestre 2026 testimoniano il dinamismo delle relazioni bilaterali: l’Italia si conferma saldamente primo partner commerciale della Libia, sia come primo Paese fornitore (quota di mercato del 17%) sia come primo Paese cliente (23,4%). Nei primi sei mesi dell’anno l’interscambio commerciale ha toccato quota 5,7 miliardi di euro (+43,4%), trainato da una crescita record dell’export italiano verso il Paese: +92,7%, con un valore di 1.697 milioni di euro rispetto agli 881 milioni dello stesso periodo del 2025. In questa prospettiva, l’azione del desk ICE, attivo dal 2021 presso l’Ambasciata d’Italia a Tripoli, punta a rafforzare la presenza delle imprese italiane nelle principali manifestazioni fieristiche locali e mira ad accelerare il percorso di diversificazione economica dell’interscambio, coinvolgendo nuove filiere, oltre al tradizionale comparto energetico.

– Foto Ambasciata d’Italia in Libia –

(ITALPRESS).