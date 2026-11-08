ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il Giappone centrale nella notte italiana, provocando oltre 20 feriti nelle prefetture di Aichi e Shizuoka, secondo quanto riferito dalle autorità. La scossa, registrata dall’Agenzia meteorologica, ha avuto origine nella parte occidentale della prefettura di Shizuoka, a una profondità di circa 40 chilometri. Una scossa di magnitudo 5 della scala sismica giapponese è stata registrata invece a Chita, nella prefettura di Aichi, il più forte degli ultimi trent’anni. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. In alcune zone delle prefetture di Aichi, Nagano e Gifu è stata registrata un’intensità sismica inferiore a 5.

(ITALPRESS).

-Foto repertorio Ipa Agency-

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