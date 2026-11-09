Cina: beni di consumo in mostra alla CIIE di Shanghai (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano lo stand di Arc’teryx nell’area dedicata ai beni di consumo durante la nona edizione della China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2026. L’area dedicata ai beni di consumo presenta elettrodomestici e articoli d’arredamento, prodotti di bellezza e cosmetici, articoli di moda e prodotti per lo sport e le attività all’aperto, riflettendo le tendenze globali dei consumi e il miglioramento della qualità della vita.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).