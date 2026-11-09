Cina: lanciato un nuovo gruppo di satelliti per Internet

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato un razzo vettore Long March-12 dalla provincia insulare meridionale cinese di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti per Internet.
Il razzo è decollato alle 4:24 del mattino (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. I carichi utili, che costituiscono il 29esimo gruppo di satelliti per Internet in orbita bassa, sono entrati nell’orbita prevista.
(ITALPRESS).
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