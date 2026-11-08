ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente ferroviario avvenuto nei pressi della città egiziana di Giza. Ci sono 7 morti accertati e 112 feriti. È avvenuto uno scontro tra due treni ad Al-Ayyat, nel governatorato di Giza. L’incidente ha coinvolto un convoglio diretto sulla linea Giza-Fayoum e un altro in servizio sulla tratta Cairo-Assuan, secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale delle ferrovie egiziane.

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