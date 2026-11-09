Tunisia, Saied “Incendi boschivi e crisi idrica della scorsa estate non casuali, accerteremo le responsabilità”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha affermato che la coincidenza tra gli incendi boschivi e le interruzioni nell’approvvigionamento idrico verificatesi durante la scorsa estate non sarebbe stata casuale, sottolineando che spetterà alla magistratura accertare i fatti e individuare le responsabilità. Saied è intervenuto in occasione delle celebrazioni della Festa dell’albero, svoltesi l’8 novembre nella città di Bargou, nel governatorato di Siliana, nel nord-ovest della Tunisia. Bargou si trova a circa 20 chilometri a est della città di Siliana, che dista circa 127 chilometri dalla capitale Tunisi.

Nel corso della visita, il capo dello Stato ha richiamato la concomitanza tra gli incendi, verificatisi durante un’ondata di caldo, e le interruzioni delle reti di distribuzione dell’acqua in diverse regioni del Paese. Ha sottolineato la necessità che i responsabili siano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni, affinché non restino impuniti. Saied ha inoltre collegato le crisi legate alla carenza d’acqua, agli incendi e all’aumento dei prezzi a tentativi, a suo giudizio, da parte di esponenti del precedente sistema di potere di recuperare la propria influenza. Ha accusato alcune forze di pressione di alimentare tensioni e scoraggiamento attraverso la creazione di crisi e l’interruzione dei servizi.

A Bargou, il presidente ha anche ricordato gli eventi dell’8 novembre 1954 e le battaglie combattute dai tunisini contro le forze coloniali, richiamando il valore storico della lotta per l’indipendenza e affermando che il percorso di liberazione nazionale deve proseguire per realizzare le aspirazioni del popolo tunisino. Successivamente, Saied si è recato alla scuola primaria Sidi Amer, nella delegazione di Siliana Sud, recentemente insignita del titolo di “Scuola d’eccellenza” a livello arabo.

Il presidente ha sottolineato che i risultati raggiunti dall’istituto, nonostante le risorse limitate, dimostrano come l’eccellenza dipenda soprattutto dalla volontà, dall’impegno e dalla capacità di valorizzare i mezzi disponibili. Nel corso di un incontro con alcuni cittadini, il capo dello Stato ha ribadito che la Tunisia proseguirà il proprio percorso di cambiamento, sostenendo che le iniziative volte a provocare disordine e a ostacolare il funzionamento dei servizi non riusciranno a fermarlo. Ha infine affermato che il Paese è destinato a diventare sempre più verde, richiamando l’importanza della tutela dell’ambiente e della riforestazione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).