Cina: il Jiangsu dà priorità allo sviluppo dell’industria robotica (2)

NANJING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide accoglie i visitatori in un centro di distribuzione dedicato all’intelligenza artificiale a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 4 dicembre 2025.

Negli ultimi anni, la provincia ha attribuito priorità alla robotica incarnata come settore chiave del futuro. Centri per l’innovazione e poli per la raccolta dei dati e l’addestramento per i robot con intelligenza artificiale incarnata sono stati istituiti in diverse città tra cui Nanchino, Suzhou e Wuxi. È stata inoltre costituita un’alleanza industriale per la robotica incarnata a livello provinciale, che riunisce quasi 300 membri, tra cui produttori, istituti di ricerca, utenti finali e istituzioni finanziarie, per sostenere lo sviluppo del settore. Nel campo della robotica industriale, il Jiangsu ospita aziende leader come Estun Automation e Inovance Group e ha sviluppato un ecosistema integrato che copre sia i robot completi sia i componenti chiave. Le esportazioni di robot industriali dalla provincia hanno mantenuto una rapida crescita.

Per lo sviluppo futuro, il Jiangsu intende fare leva sul sostegno di politiche e sulle piattaforme industriali per accelerare la costruzione di un polo nazionale per l’innovazione nella robotica, contribuendo a portare i risultati della ricerca sulle linee di produzione e a imprimere nuovo slancio allo sviluppo di alta qualità del settore manifatturiero.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).