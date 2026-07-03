Cina: il Guangxi potenzia i servizi per l’istruzione prescolare (1)

XINGYE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Bambini fanno colazione in un asilo nella contea di Xingye a Yulin, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il primo luglio 2026. Negli ultimi anni, il Guangxi ha continuato a rafforzare i servizi a sostegno dello sviluppo dell’istruzione di base. Per quanto riguarda l’istruzione prescolare, il Guangxi ha continuato a costruire, ristrutturare e ampliare diversi asili pubblici nelle aree urbane e rurali, fornendo al tempo stesso sussidi corrispondenti ai bambini idonei che frequentano istituti privati.

-Foto Xinhua-

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