Torino e Suzuki rinnovano la partnership, insieme anche per la stagione 2026/2027

TORINO (ITALPRESS) – In occasione della presentazione della nuova prima maglia granata, Suzuki e Torino Fc hanno confermato la propria partnership anche per la stagione sportiva 2026/2027, proseguendo un percorso iniziato nel 2013 e giunto oggi al suo quattordicesimo anno consecutivo. “La presenza della ‘S’ di Suzuki sul petto dei giocatori granata rappresenta un segno concreto di continuità e di fiducia reciproca, frutto di una collaborazione costruita stagione dopo stagione e rafforzata nel tempo da una visione comune in campo e fuori dal campo. In questi anni – sottolinea una nota – Suzuki e Torino hanno consolidato un rapporto che va oltre la dimensione commerciale, fondato su valori condivisi e su una forte affinità tra due realtà profondamente legate al territorio”. Il rinnovo per la stagione 2026/2027 conferma la volontà di Suzuki e Torino FC di continuare a “giocare insieme, dentro e fuori dal campo, valorizzando un rapporto duraturo, autentico e capace di generare valore anche al di là dell’ambito sportivo”. “Essere scelti dal Torino per essere presenti sulla gloriosa maglia del Toro per il 14° anno consecutivo è per Suzuki motivo di grande orgoglio”, sottolinea il presidente e ceo di Suzuki Italia, Massimo Nalli.

“Questo traguardo testimonia la solidità di un rapporto che si è costruito nel tempo, sulla base di fiducia, coerenza e valori condivisi. Passione per lo sport, determinazione nell’affrontare le sfide, rispetto delle regole e dell’avversario e significato dei valori della squadra sono principi nei quali Suzuki si riconosce pienamente e che guidano ogni giorno il nostro modo di operare – ha proseguito Nalli -. In questi anni poi abbiamo condiviso con il Torino non solo obiettivi sportivi, ma anche iniziative capaci di generare valore per la comunità, come quelle dedicate alla salvaguardia del verde cittadino e alla solidarietà verso i meno fortunati”. “Siamo particolarmente lieti di poter contare, anche nella stagione 2026-27, sul sostegno di un brand storico e importante qual è Suzuki – le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo -. Quattordici anni consecutivi insieme certificano la qualità di un rapporto che nel tempo si è progressivamente rafforzato e consolidato, evolvendo da una collaborazione commerciale a un legame fondato sulla stima, sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di progetti comuni. Questa sintonia rappresenta un tratto distintivo del nostro sodalizio e rende ancora più significativo il percorso intrapreso. Suzuki sarà ancora al nostro fianco, sempre in prima fila, per affrontare tutte le sfide che ci attendono e su ogni terreno di gioco. Avanti insieme, l’unione fa la forza“.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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