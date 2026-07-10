Cina: Huanggang, soccorritori trasferiscono provviste dopo tornado (2)

HUANGGANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori trasferiscono provviste in un parco logistico colpito da un tornado nel distretto di Huangzhou, a Huanggang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 9 luglio 2026. Una grande quantità di beni di prima necessità, tra cui riso, farina, cereali, olio alimentare e alimenti pronti, era a rischio di danneggiamento a causa dell’acqua all’interno del parco, dopo che un tornado aveva colpito la città lunedì. I soccorritori hanno lavorato senza sosta e sono riusciti a trasferire le provviste nei siti di stoccaggio designati dopo oltre dieci ore di intervento, dal pomeriggio di giovedì fino a questa mattina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).