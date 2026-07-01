Cina: Hong Kong celebra il 29esimo anniversario del ritorno alla madrepatria (2)

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Elicotteri trasportano la bandiera nazionale cinese e la bandiera della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) durante una cerimonia di alzabandiera organizzata dal governo della HKSAR per celebrare il 29esimo anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria, a Hong Kong, nel sud della Cina, il primo luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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